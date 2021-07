Sky in pressing su Conte: una clausola nel contratto con l’Inter può favorire la trattativa (Di venerdì 30 luglio 2021) Sky vorrebbe Antonio Conte come opinionista in vista della nuova stagione. Una clausola nel contratto con l’Inter può favorire la trattativa Antonio Conte potrebbe ripartire da Sky Sport e non dalla panchina dopo il divorzio con l’Inter. Secondo il Corriere della Sera, l’emittente satellitare avrebbe formulato un’offerta al tecnico salentino come ospite ‘speciale’ in studio per la Champions League e i grandi appuntamenti internazionali, come ad esempio i big match della Premier inglese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULl’Inter SU INTER NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Sky vorrebbe Antoniocome opinionista in vista della nuova stagione. UnanelconpuòlaAntoniopotrebbe ripartire da Sky Sport e non dalla panchina dopo il divorzio con. Secondo il Corriere della Sera, l’emittente satellitare avrebbe formulato un’offerta al tecnico salentino come ospite ‘speciale’ in studio per la Champions League e i grandi appuntamenti internazionali, come ad esempio i big match della Premier inglese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU INTER NEWS ...

Advertising

gilnar76 : Pressing Sky su Conte: c’è una clausola nell’addio con l’Inter #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : Sky – Inter al lavoro sulle contropartite per Nandez. Pressing Bellerin sull’Arsenal - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sky – Inter al lavoro sulle contropartite per Nandez. Pressing Bellerin sull’Arsenal - fcin1908it : Sky – Inter al lavoro sulle contropartite per Nandez. Pressing Bellerin sull’Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Sky pressing Calciomercato Roma, svolta in attacco: arriva il bomber dalla Serie A! I giallorossi - come riporta Sky Sport - sono vicinissimi all'acquisto di Eldor Azamatovi ... sul quale - come abbiamo raccontato - c'è il forte il pressing del Bayer Leverkusen. Shomurodov è reduce da ...

Giorgia Rossi, quanto guadagna la giornalista sportiva, nuovo volto di Dazn Riesce quindi ad approdare a Sky , per poi collaborare con Rai Sport . Nel 2013 passa a Mediaset , ... A partire da domenica 19 agosto 2018 conduce su Canale 5 ogni domenica sera Aspettando Pressing , ...

Pressing Sky su Conte: c’è una clausola nell’addio con l’Inter Milan News 24 Pressing Sky su Conte: c’è una clausola nell’addio con l’Inter Antonio Conte in trattativa con Sky Sport: l’emittente satellitare lo vorrebbe come opinionista di lusso per i grandi eventi internazionali Antonio Conte potrebbe ripartire da Sky Sport e non dalla pa ...

Pinamonti, Empoli in pressing. Resta una distanza con l’Inter Di Pinamonti si è parlato soprattutto come opzione Cagliari (vedi articolo), ma non è l’unica. NON SOLO CAGLIARI – L’Empoli vuole Andrea Pinamonti e sta cercando di raggiungere un accordo con l’Inter.

I giallorossi - come riportaSport - sono vicinissimi all'acquisto di Eldor Azamatovi ... sul quale - come abbiamo raccontato - c'è il forte ildel Bayer Leverkusen. Shomurodov è reduce da ...Riesce quindi ad approdare a, per poi collaborare con Rai Sport . Nel 2013 passa a Mediaset , ... A partire da domenica 19 agosto 2018 conduce su Canale 5 ogni domenica sera Aspettando, ...Antonio Conte in trattativa con Sky Sport: l’emittente satellitare lo vorrebbe come opinionista di lusso per i grandi eventi internazionali Antonio Conte potrebbe ripartire da Sky Sport e non dalla pa ...Di Pinamonti si è parlato soprattutto come opzione Cagliari (vedi articolo), ma non è l’unica. NON SOLO CAGLIARI – L’Empoli vuole Andrea Pinamonti e sta cercando di raggiungere un accordo con l’Inter.