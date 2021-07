“Si spegne la luce”. Silvio Berlusconi, l’annuncio improvviso (Di venerdì 30 luglio 2021) «Quella che l’Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici del futuro come la prima grave crisi mondiale del Ventunesimo secolo, forse la prima in assoluto nella storia ad avere caratteristiche globali». Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che spiega: «A nessuno si può imporre il vaccino, ma chi decide di non vaccinarsi deve accettare le limitazioni che ne derivano». «Un Paese fragile come il nostro avrebbe bisogno della massima unità possibile. E’ quello che abbiamo provato a realizzare, prendendo per primi l’iniziativa di un governo di emergenza, che raggiungesse il massimo di unità possibile, che ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 luglio 2021) «Quella che l’Italia e il mondo stanno attraversando sarà ricordata dagli storici del futuro come la prima grave crisi mondiale del Ventunesimo secolo, forse la prima in assoluto nella storia ad avere caratteristiche globali». Lo dice il leader di Forza Italia,, che spiega: «A nessuno si può imporre il vaccino, ma chi decide di non vaccinarsi deve accettare le limitazioni che ne derivano». «Un Paese fragile come il nostro avrebbe bisogno della massima unità possibile. E’ quello che abbiamo provato a realizzare, prendendo per primi l’iniziativa di un governo di emergenza, che raggiungesse il massimo di unità possibile, che ...

