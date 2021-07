Paura a Roma, uomo precipita nel Tevere: ricoverato in codice rosso (Di venerdì 30 luglio 2021) Paura nella notte a Roma, dove un uomo è precipitato nel Tevere all’altezza di Ponte Sisto. Roma: uomo precipita nel Tevere I fatti sono accaduti intorno alle 3 di questa notte. Non si conoscono ancora le cause per cui l’uomo, di nazionalità marocchina, sia caduto nel fiume. Sul posto sono intervenute la squadra 7/A Ostiense dei Vigili del Fuoco, i Saf e il personale del soccorso fluviale. I soccorritori hanno provveduto tramite manovre speleo a recuperare l’uomo che era caduto alla base del pilastro, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021)nella notte a, dove unto nelall’altezza di Ponte Sisto.nelI fatti sono accaduti intorno alle 3 di questa notte. Non si conoscono ancora le cause per cui l’, di nazionalità marocchina, sia caduto nel fiume. Sul posto sono intervenute la squadra 7/A Ostiense dei Vigili del Fuoco, i Saf e il personale del soccorso fluviale. I soccorritori hanno provveduto tramite manovre speleo a recuperare l’che era caduto alla base del pilastro, per ...

Advertising

fattoquotidiano : Afghanistan, il cooperante locale abbandonato dall’Italia coi Talebani alle porte: “Ho paura, sono un bersaglio. Ro… - gualtierieurope : #GreenPass: boom di prenotazioni vaccinali anche a #Roma e nel Lazio. Mentre le destre disorientano i cittadini, co… - CorriereCitta : Paura a Roma, uomo precipita nel Tevere: ricoverato in codice rosso - Frankf1842 : RT @lvoir: E' alla frutta, @gualtierieurope è alla frutta per spacciare foto del 2017 di BARI e non di #Roma ... ma quanta paura ti fa @vir… - LMindreanu : RT @flauraUSPP: Questo mi capitava anni fa, quando non si aveva 'paura delle divise' e Carlo Azeglio #Ciampi si scriveva correttamente con… -