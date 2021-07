Michael Andrew, bufera sul nuotatore no vax a Tokyo 2020. "Mai con la mascherina" (Di venerdì 30 luglio 2021) A T okyo 3030 è scoppiato il caso Michael Andrew . Il nuotatore americano, quarto nei 100 rana, quinto nei 200 misti e protagonista anche nei 50 stile libero, sta facendo discutere e non poco. Il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) A T okyo 3030 è scoppiato il caso. Ilamericano, quarto nei 100 rana, quinto nei 200 misti e protagonista anche nei 50 stile libero, sta facendo discutere e non poco. Il ...

Advertising

HuffPostItalia : Un no-vax si aggira per Tokyo: è il nuotatore Michael Andrew: 'Gira senza mascherina' - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | La giornataccia di Michael Andrew: quinto posto nei 200 misti e sanzione per violazione delle norme an… - derek_zth : RT @HuffPostItalia: Un no-vax si aggira per Tokyo: è il nuotatore Michael Andrew: 'Gira senza mascherina' - Vince08440165 : RT @HuffPostItalia: Un no-vax si aggira per Tokyo: è il nuotatore Michael Andrew: 'Gira senza mascherina' -