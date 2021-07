Medico usò il suo sperma per l’inseminazione | risarcimento da 10 milioni di dollari

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) È un risarcimento da 10 milioni di dollari quello offerto alle famiglie dei pazienti del dottor Norman Barwin che per anni ha lavorato in cliniche della fertilità e ha usato il suo sperma o quello di altre persone per l’inseminazione delle pazienti. Il medico faceva tutto a insaputa di pazienti e loro familiari. La BBC lo racconta come il primo caso di accordo legale in una situazione simile.