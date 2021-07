Luca Zaia contro i leghisti anti Green Pass

(Di venerdì 30 luglio 2021) «Un principio per me è dogmatico è “la mia libertà finisce dove comincia la tua”». Il governatore venetosul Corriere cita Martin Luther King per commentare il tema dei vaccini e le proteste di piazzail. I volti più noti della manifestazione di Piazza del Popolola certificazione verde erano iBorghi, Siri e Bagnai. Di fatto, mentre i ministri della Lega, riuniti a Palazzo Chigi, davano il via libera al decreto Covid che rende obbligatorio ilper l’accesso a svariate attività, una ...

Il presidente della Regione Veneto,, stigmatizza le manifestazioni no vax . 'Non mi risulta che la Lega abbia deciso di rinnegare l'attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci', afferma. 'Una cosa è discutere ...Il presidente della Regione Venetoin un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera va all'attacco dei no vax ma anche di quegli eletti nel Carroccio che hanno parlato alle ...Il presidente della Regione difende la libertà di manifestare, ma marca ancora una volta le distanze anche da una certa Lega: "Il problema vero è che in questo clima se inventassero la penicillina avr ...Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, stigmatizza le manifestazioni no vax. "Non mi risulta che la Lega abbia deciso di rinnegare l'attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci", ...