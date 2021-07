Locatelli tra Juve e Sassuolo. Intanto torna ad allenarsi così – VIDEO (Di venerdì 30 luglio 2021) Locatelli è tornato dalle vacanze ed ha iniziato la preparazione con il Sassuolo: in attesa degli sviluppi di mercato – VIDEO Manuel Locatelli è rientrato dalle vacanze dopo Euro 2020: il centrocampista è l’obiettivo numero uno della Juventus e molto probabilmente nella prossima settimana la trattativa per portarlo a Torino potrebbe chiudersi. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JuveNTUSNEWS24.COM Intanto Locatelli è tornato alla base ed ha iniziato la preparazione con il Sassuolo. Chiudiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)to dalle vacanze ed ha iniziato la preparazione con il: in attesa degli sviluppi di mercato –Manuelè rientrato dalle vacanze dopo Euro 2020: il centrocampista è l’obiettivo numero uno dellantus e molto probabilmente nella prossima settimana la trattativa per portarlo a Torino potrebbe chiudersi. TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COMto alla base ed ha iniziato la preparazione con il. Chiudiamo ...

