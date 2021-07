LIVE F1 | GP Ungheria 2021 in DIRETTA | via alla FP1 | riparte il duello Hamilton-Verstappen!

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38prosegue su tempi altissimi, mentre Alonso si issa in quarta posizione a 325 millesimi da Gasly, Perez quinto a 350. 11.37 Sainz fa segnare il primo tempo in 1:21.924 con il record nel T1, Leclerc vola in seconda piazza in 1:20.733 con record nel T2. 63 millesimi da Gasly 11.36 Mentre Gasly si mette in vetta in 1:20.670 con 238 millesimi su Bottas, esce anche Verstappen, che prova se davvero la sua Power Unit sarà pronta a correre. 11.35 Ricciardo si porta al comando in 1:21.317, secondo Giovinazzi a 2.878 poi Kubica e Mazepin, Tsunoda secondo ora a 567 millesimi. 11.34 Kubica fa ...