LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: De Gennaro manca l’accesso in finale! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.04 L’appuntamento è quindi per le 9.00 per la finale. Un caro saluto e a più tardi! 8.03 Non vedremo quindi nessun italiano all’atto conclusivo: Giovanni De Gennaro non ha brillato, arrivando quattordicesimo con due gravi errori, troppi per poter accedere ad una finale olimpica. 8.02 Ecco quindi i dieci qualificati per la finale: Jiri Prskavec, Boris Neveu, Michal Smolen, Jakub Grigar, Bradley Forbes-Cryans, Lucien Delfour, Hannes Aigner, David Llorente, Felix Oschmautz, Erik Holmer. 8.00 AIGNER RISCHIA MA SI QUALIFICA! 97.97, settima posizione e finale conquistata davvero per il rotto della ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.04 L’appuntamento è quindi per le 9.00 per la finale. Un caro saluto e a più tardi! 8.03 Non vedremo quindi nessun italiano all’atto conclusivo: Giovanni Denon ha brillato, arrivando quattordicesimo con due gravi errori, troppi per poter accedere ad una finale olimpica. 8.02 Ecco quindi i dieci qualificati per la finale: Jiri Prskavec, Boris Neveu, Michal Smolen, Jakub Grigar, Bradley Forbes-Cryans, Lucien Delfour, Hannes Aigner, David Llorente, Felix Oschmautz, Erik Holmer. 8.00 AIGNER RISCHIA MA SI QUALIFICA! 97.97, settima posizione e finale conquistata davvero per il rotto della ...

