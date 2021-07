La Tunisia tra Islamismo e variante delta. L’analisi di Valori (Di venerdì 30 luglio 2021) Domenica 25 luglio in una giornata dedicata alle celebrazioni dell’indipendenza del Paese, con una mossa che ha sorpreso osservatori e diplomazie, il presidente tunisino Kais Saied ha sollevato dall’incarico il primo ministro Hichem Mechichi, in carica dal settembre del 2020. Ha sospeso i lavori del parlamento e licenziato i ministri dell’Interno e della Difesa. Mechichi, come il presidente del parlamento Rachid Gannouchi, sono esponenti del partito Islamista Ennhada che, con il 25% dei suffragi, detiene la maggioranza dei seggi parlamentari e da quando nel 2011 è rientrato nella legalità si è trasformato in una potente forza politica che ha tentato, senza ricorrere alla violenza, di ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Domenica 25 luglio in una giornata dedicata alle celebrazioni dell’indipendenza del Paese, con una mossa che ha sorpreso osservatori e diplomazie, il presidente tunisino Kais Saied ha sollevato dall’incarico il primo ministro Hichem Mechichi, in carica dal settembre del 2020. Ha sospeso i lavori del parlamento e licenziato i ministri dell’Interno e della Difesa. Mechichi, come il presidente del parlamento Rachid Gannouchi, sono esponenti del partito Islamista Ennhada che, con il 25% dei suffragi, detiene la maggioranza dei seggi parlamentari e da quando nel 2011 è rientrato nella legalità si è trasformato in una potente forza politica che ha tentato, senza ricorrere alla violenza, di ...

