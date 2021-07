La tragedia di Emanuele | la compagna ha perso il bambino che portava in grembo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ancora una tragica notizia ha investito in queste ore la famiglia diMelillo, l’autista del minibus deceduto a Capri. Purtroppo laincinta, Rosa Ardita, 30 anni, hailchein. Subito dopo lala giovane ha accusato malori purtroppo fatali per il bimbo. Dunque un’altra notizia dolorosa che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La giovane ha iniziato a stare male subito dopo la tragedia: la morte del compagno l'ha sorpresa pochi giorni dopo avere coronato il sogno di andare a vivere insieme con Emanuele. Bus precipitato a Capri, autista morto: la compagna incinta ha perso il bambino. Dolore su dolore per la famiglia di Emanuele Melillo, l'autista di 32 anni morto nel grave incidente avvenuto lo scorso 22 luglio a Capri, dove un minibus, dopo avere sfondato una ringhiera...