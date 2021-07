Il venerdì nero di Djokovic: in poche ore fuori dalle Olimpiadi, in singolo e in doppio (Di venerdì 30 luglio 2021) In casa Djokovic il 30 luglio non sarà una data ricordata con particolare piacere. È il giorno in cui il numero uno del tennis mondiale ha dovuto dire addio alle Olimpiadi di Tokyo, sia in singolare sia in doppio. In entrambi i casi in semifinale. Il venerdì nero è cominciato contro Zverev che ha eliminato il serbo in tre set. Novak era andato in vantaggio per 6-1, dopodiché il tedesco è diventato protagonista e ha vinto facilmente 6-3 6-1. Una sconfitta a dir poco sorprendente. poche ore dopo, Djokovic è uscito anche nel doppio misto: in coppia con Nina ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) In casail 30 luglio non sarà una data ricordata con particolare piacere. È il giorno in cui il numero uno del tennis mondiale ha dovuto dire addio alledi Tokyo, sia in singolare sia in. In entrambi i casi in semifinale. Ilè cominciato contro Zverev che ha eliminato il serbo in tre set. Novak era andato in vantaggio per 6-1, dopodiché il tedesco è diventato protagonista e ha vinto facilmente 6-3 6-1. Una sconfitta a dir poco sorprendente.ore dopo,è uscito anche nelmisto: in coppia con Nina ...

napolista : Il venerdì nero di Djokovic: in poche ore fuori dalle Olimpiadi, in singolo e in doppio Dopo essere stato eliminat… - GattaiGuido : @petunianelsole @laelius @scarlots da neofita ingenuo... perché far uscire la notiza di MPS all'alba di conti comun… - ilarymary : Intossicazioni etiliche e 2 ciclisti a terra. Venerdì nero a Busto Arsizio - CronacaOssonaTw : Intossicazioni etiliche e 2 ciclisti a terra. Venerdì nero a Busto Arsizio - romeobianchini : @GianniVEVO2022 Si prospetta l’ennesimo venerdì nero per le borse -

