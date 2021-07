(Di venerdì 30 luglio 2021) Nella fase di avvio, in attesa della predisposizione del “Piano delle Attività e dei Servizi Generali e Amministrativi” per l’a.s. 2021/2022, previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, confermato dal CCNL 2016-18, tenuto conto della necessità di, nella delicata fase dell’avvio, la piena funzionalità dei servizi generali e amministrativi, il dirigenteconchiede espressamente di avere cura di disporre un ordine di servizio provvisorio per il personale ATA, assicurando ...

Advertising

marin_cdm : RT @molumbe: In Veneto una commissione apposita giudica i sanitari che si oppongono con giustificata motivazione alla vaccinazione. Giusti… - orizzontescuola : IL DS con apposita direttiva invita il DSGA a garantire l’inizio dell’Anno Scolastico: cosa chiedere? - ProDocente : IL DS con apposita direttiva invita il DSGA a garantire l’inizio dell’Anno Scolastico: cosa chiedere? - GermandoGermano : @eiaculatio Il problema è che,come al solito,è nata male:anziché navigator e RDC di stocazzo,dovevano creare un'age… - PfiZeraioMagico : RT @molumbe: In Veneto una commissione apposita giudica i sanitari che si oppongono con giustificata motivazione alla vaccinazione. Giusti… -

Ultime Notizie dalla rete : con apposita

Orizzonte Scuola

... è possibile ricevere l'Authcode anche per i propri familiarimeno dimestichezzala ... Per ogni altra informazione consulta l'pagina sul sito del ministero .... utilizzando una serie di kit ad aggancio rapido, persino collegare due panchineun piano ... Come tutti i moderni sistemi di mobilità alternativa anche TOD si può prenotare utilizzando un'...Approvata dal consiglio comunale la sperimentazione che permetterà, a chi porta bottiglie di plastica pet in apposite macchinette, di ottenere crediti per comprare biglietti per i mezzi pubblici. Come ...Vietato lavorare dalle 12.30 alle 16 quando sale troppo la temperaturaI sindacati: «Finalmente qualcosa cambia» ...