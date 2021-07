Il Chievo ricorre al Tar contro l’esclusione dalla Serie B (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Chievo non ci sta, e come anticipato nei giorni scorsi ha deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio contro l’esclusione dalla prossima Serie B. I veneti sono stati estromessi dopo che l’ultimo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è stato respinto lo scorso 26 luglio. «L’A.C. ChievoVerona al fine di difendere i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilnon ci sta, e come anticipato nei giorni scorsi ha deciso di presentare ricorso al Tar del LazioprossimaB. I veneti sono stati estromessi dopo che l’ultimo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è stato respinto lo scorso 26 luglio. «L’A.C.Verona al fine di difendere i L'articolo

Advertising

marcovarini : RT @CalcioFinanza: Il #Chievo ricorre al Tar contro l’esclusione dalla #SerieB - CalcioFinanza : Il #Chievo ricorre al Tar contro l’esclusione dalla #SerieB - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Chievo ricorre al Tar contro l’esclusione dalla Serie B: Il Chievo non ci sta, e come antic… - infoitsport : Non solo Fere - Il Chievo ricorre, ma comunque il Cosenza è in B - EnzoDandy : RT @TMit_news: Il Chievo ricorre al TAR ??????? per difendere la B. Nel frattempo, secondo Sky Sport ??, le grandi d'Italia inseguono ?? uno de… -