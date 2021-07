Giustizia | Conte e Di Maio ai ferri corti Poi il ministro-pontiere la spunta La pace durerà?

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Alla fine l’hata Di. Almeno per ora. Ilgrillino è riuscito nell’impresa di ammansire Giuseppesul terreno minato della. Anche se l’ex premier mastica amaro. E le grane in casa 5Stelle non finiscono mai., il braccio di ferro-DiNelle ore successive all’approvazione della riforma Cartabia in Consiglio dei ministri i due big co-conduttori del movimento – restano divisi. “Non è la nostra riforma – dice l’avvocato del popolo – ma per lo meno l’abbiamo migliorata. Ora ho fiducia che saremo compatti in ...