Advertising

marcodimaio : Davide #Barillari è un consigliere regionale del Lazio(eletto tra le fila del M5S)e oggi si è puntato una pistola a… - gennaromigliore : Davide Barillari è una persona pericolosa, una vergogna per le istituzioni. Abbiamo superato il limite. - Davide : Barillari vicino alla Lega, pare di capire - SecolodItalia1 : Davide Barillari simula un vaccino puntandosi una pistola addosso: è bufera sull’ex M5s (video)… - sardo1951 : RT @marcodimaio: Davide #Barillari è un consigliere regionale del Lazio(eletto tra le fila del M5S)e oggi si è puntato una pistola al bracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Barillari

RomaToday

Quello compiuto da, consigliere regionale del Lazio espulso dal Movimento Cinque Stelle , è un gesto che non è piaciuto alla maggior parte delle persone, e giudicato gravissimo dalle istituzioni. L'...Vogliamo verità sul vaccino sperimentale!', queste le affermazioni choc del consigliere regionale(ex M5S e ora nel gruppo Misto dopo essere stato espulso nel 2020 dal partito ...Ha fatto discutere e non poco il video di Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio già espulso dal Movimento 5 stelle per le sue ...Si tratta di Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio espulso dal Movimento Cinque Stelle proprio per le sue prese di posizione contro i vaccini anti Covid. "Questa è una roulette russa. E se ...