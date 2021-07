Crisi tra Martina Manoni e Davide Graceffa: spunta l’ex di lei, i due divorzieranno? (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra le coppie protagoniste della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, disponibile da luglio 2021 su Discovery Plus, c’è anche quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa . Tra i due sembrava esserci un buon feeling il giorno del matrimonio e anche durante la luna di miele, la bella hostess lombarda sembrava essersi sciolta. Ma in realtà Martina è l’opposto di Davide: il ragazzo ce la sta mettendo tutta, forse troppo ( come del resto avevano ipotizzato gli esperti, visto che per Davide c’è sempre qualcosa di positivo da vedere nel bicchiere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra le coppie protagoniste della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, disponibile da luglio 2021 su Discovery Plus, c’è anche quella formata da. Tra i due sembrava esserci un buon feeling il giorno del matrimonio e anche durante la luna di miele, la bella hostess lombarda sembrava essersi sciolta. Ma in realtàè l’opposto di: il ragazzo ce la sta mettendo tutta, forse troppo ( come del resto avevano ipotizzato gli esperti, visto che perc’è sempre qualcosa di positivo da vedere nel bicchiere ...

Advertising

Inpidinoveritas : RT @mentecritica: Dopo 2 anni di pandemia, l'unica cosa certa è che il nostro paese è fragile e totalmente incapace di sostenere una crisi… - GiuseppeGp86g : RT @Treccani: 'La Cultura unisce il mondo' è il tema della riunione tra i ministri della Cultura del G20 che inizia stasera a Roma: un'occa… - sportli26181512 : Dal Pino: 'Necessari interventi per contenere crisi di liquidità dei club': Al termine dell'odierno Consiglio di Le… - ivanaavidano : RT @a_meluzzi: Il governo, anzi il non governo draghi è in crisi e fa acqua da tutte le parti. Da qui dichiarazioni farneticanti di governi… -