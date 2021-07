Covid, rischio focolaio tra attori dopo la partecipazione a un festival in Sardegna (Di venerdì 30 luglio 2021) Un focolaio Covid nel mondo dello spettacolo italiano. Al centro della vicenda - riporta Repubblica - ci sarebbe il festival Filming Italy che si è svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Una kermesse a cui hanno partecipato molti attori e attrici e svolta con tutte le precauzioni, tamponi obbligatori e presidio sanitario, ma al termine della quale uno degli ospiti è risultato positivo al coronavirus, come confermato dalla Asl Rm 1. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Unnel mondo dello spettacolo italiano. Al centro della vicenda - riporta Repubblica - ci sarebbe ilFilming Italy che si è svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in. Una kermesse a cui hanno partecipato moltie attrici e svolta con tutte le precauzioni, tamponi obbligatori e presidio sanitario, ma al termine della quale uno degli ospiti è risultato positivo al coronavirus, come confermato dalla Asl Rm 1.

