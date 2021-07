Cos’è la «pingdemia» e perché se ne parla a proposito del Regno Unito

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il tracciamento dei contagi insembrerebbe falsato, ma attenzione: non per qualche strano sotterfugio o teoria complottista. Si tratta di un errore di sistema, tale per cui l’app preposta all’invio di avvisi di autoisolamento per chi ha avuto contatti con un positivo, manderebbe delle notifiche (inglese, ping) anche erroneamente. Il crescente numero di ping errati ha permesso di coniare il nuovo termine. LEGGI ANCHE > Il Fatto Quotidiano. Infatti, «sarebbe meglio adattarla alla situazione corrente», spiega al Telegraph Jenny Harries, l’amministratrice delegata della Health Security Agency britannica, poiché ...