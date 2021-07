Controlli al Biscione | identificati una trentina di giovani | 14 erano pregiudicati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Biscione

TrevisoToday

... il '', con le volanti del Commissariato di Conegliano e tre equipaggi del Reparto ... Idella polizia proseguiranno anche nei prossimi giorni. ......e Raikkonen un segnale importante di fiducia nel motorsport da parte del marchio dele, ... ma di solidità: poi, se fai le cose giuste, non svendi le macchine, rispetti i clienti,i ...È effettivo l'accordo tombale che, dopo cinque anni di guerra legale, ha sancito la pace tra la galassia Fininvest-Mediaset e Vivendi. Ieri è avvenuto il closing relativo all'intesa raggiunta per mett ...Dopo la distribuzione del dividendo straordinario, 0,30 euro per azione, da parte del gruppo dei Berlusconi ai soci, si definisce il primo step della diluizione di francesi che a tendere resteranno co ...