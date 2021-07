Collegi universitari di merito | aperti i bandi di ammissione

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) Incrociando le dita, sperando che le Università, come le scuole tutte, riprendano a settembre in presenza, magari agli studenti universitari può interessare sapere che hanno aperto le domande di ammissione ai 52 Collegi universitari di merito per l’anno accademico 2021-22: gli studenti accedono qui per meriti scolastici e, oltre a usufruire di vitto e alloggio, ricevono una borsa di studio e seguono un percorso formativo personalizzato, prevalentemente orientato alla preparazione al mondo del lavoro.