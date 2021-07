CdS – Il PSV insiste sull’obbligo di riscatto per Dumfries: le ultime (Di venerdì 30 luglio 2021) Il PSV fermo sulla sua posizione per Denzel Dumfries Prosegue la ricerca in casa Inter di un sostituto di Hakimi. Per il ruolo di esterno destro il club nerazzurro valuta Bellerin e Dumfries oltre a Nandez, con quest’ultimo che si ritroverebbe a coprire un ruolo non proprio suo. L’olandese resta la prima scelta anche se il PSV non vuole sentirne di concedere il prestito con diritto di riscatto, modalità di trasferimento chiesta dai nerazzurri, e punta deciso a mantenere l’obbligo. “L’uruguaiano (Nandez, ndr) non è un quinto di destra “puro”, ma applicandosi può farlo. Non è la prima scelta ma l’unico, insieme a Bellerin, che potrebbe ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Il PSV fermo sulla sua posizione per DenzelProsegue la ricerca in casa Inter di un sostituto di Hakimi. Per il ruolo di esterno destro il club nerazzurro valuta Bellerin eoltre a Nandez, con quest’ultimo che si ritroverebbe a coprire un ruolo non proprio suo. L’olandese resta la prima scelta anche se il PSV non vuole sentirne di concedere il prestito con diritto di, modalità di trasferimento chiesta dai nerazzurri, e punta deciso a mantenere l’obbligo. “L’uruguaiano (Nandez, ndr) non è un quinto di destra “puro”, ma applicandosi può farlo. Non è la prima scelta ma l’unico, insieme a Bellerin, che potrebbe ...

