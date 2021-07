Cattedrale di San Ciriaco: da tempio pagano a luogo del prodigio (Di venerdì 30 luglio 2021) Venne costruita nel luogo in cui si erigeva un antichissimo tempio e fece da sfondo a un miracolo che sconvolse persino Napoleone. Il duomo di Ancona è dedicato a san Ciriaco ed è la Cattedrale metropolitana dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, si tratta di una chiesa medioevale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 30 luglio 2021) Venne costruita nelin cui si erigeva un antichissimoe fece da sfondo a un miracolo che sconvolse persino Napoleone. Il duomo di Ancona è dedicato a saned è lametropolitana dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, si tratta di una chiesa medioevale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ere_beru : Padova Urbs Picta. Sito composto da:la Cappella degli Scrovegni e la Chiesa degli Eremitani,il Palazzo della Ragion… - LuciaLuce5 : RT @GinaPiccione: Genova. Cattedrale di San Lorenzo (1118) ...non mi finisce mai di stupire per i suoi innumerevoli arcani e la ricchezza… - small_talk77 : RT @GinaPiccione: Genova. Cattedrale di San Lorenzo (1118) ...non mi finisce mai di stupire per i suoi innumerevoli arcani e la ricchezza… - ComunediTrieste : #AvvisoTS - Lunedì 2 agosto 2021 dalle 7.30 a fine lavori, in via della Cattedrale verrà realizzato un percorso ped… - Umbria_N_Web : Perugia: Il XIII Festival internazionale laurenziano d’organo nella cattedrale di San Lorenzo dal 31 luglio all’8 a… -