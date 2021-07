Calciomercato – Il Cagliari punta Pinamonti: serve la cessione di Simeone (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Cagliari guarda con interesse ad Andrea Pinamonti Dopo Dalbert e probabilmente Nainggolan il Cagliari guarda ancora una volta in casa Inter in cerca di rinforzi. Il club rossoblu aspetta di capire il destino di Simeone che potrebbe lasciare i rossoblu viste le diverse offerte e a quel punto si intensificheranno i contatti con il club di Viale della Liberazione per Andrea Pinamonti. “Pinamonti è una priorità assoluta del Cagliari, ma prima deve partire Simeone. Il centravanti dell’Inter guadagna 3 milioni con i bonus e tutte le pretendenti che ci ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilguarda con interesse ad AndreaDopo Dalbert e probabilmente Nainggolan ilguarda ancora una volta in casa Inter in cerca di rinforzi. Il club rossoblu aspetta di capire il destino diche potrebbe lasciare i rossoblu viste le diverse offerte e a quel punto si intensificheranno i contatti con il club di Viale della Liberazione per Andrea. “è una priorità assoluta del, ma prima deve partire. Il centravanti dell’Inter guadagna 3 milioni con i bonus e tutte le pretendenti che ci ...

