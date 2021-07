Benevento 5, dalla Roma arriva in prestito il classe 2002 Albino Gigante (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento 5 ha ufficializzato l’accordo con la Roma calcio a 5 per il trasferimento a titolo temporaneo di Albino Gigante. Nato a Napoli il 9 dicembre del 2002, Albino inizia a muovere i primi passi nel futsal con il Napoli Calcetto, restandoci fino al 2019. L’anno successivo il trasferimento alla Roma nella stagione sospesa per il Covid, nell’ultima annata ha indossato la maglia dell’FF Napoli. “E’ stato facile scegliere il Benevento, una società con grandi ambizioni che punta tanto sui giovani. Quando mi hanno parlato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl5 ha ufficializzato l’accordo con lacalcio a 5 per il trasferimento a titolo temporaneo di. Nato a Napoli il 9 dicembre delinizia a muovere i primi passi nel futsal con il Napoli Calcetto, restandoci fino al 2019. L’anno successivo il trasferimento allanella stagione sospesa per il Covid, nell’ultima annata ha indossato la maglia dell’FF Napoli. “E’ stato facile scegliere il, una società con grandi ambizioni che punta tanto sui giovani. Quando mi hanno parlato ...

