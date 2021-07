A Teacher e le altre miniserie che trattano storie controverse e disturbanti

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ognuno di noi si rivolge alle serie con un obiettivo diverso: c’è chi vuole divertirsi, chi evadere in mondi fantastici, chi riflettere… E c’è anche chi spera di essere colpito nel profondo. Molti dei titoli più recenti, che raccontano gli angoli oscuri e infimi della realtà, lasciano lo spettatore in una situazione di disagio che può essere catartica. Da eclatanti casi di cronaca a fenomeni che impongono un giudizio morale complesso, ecco alcuni titoli che vi consigliamo se volete farvi trasportare in territori emotivi stimolanti (anche se non sempre edificanti): 1. Ahttps://www.youtube.com/watch?v=ATtLA9mFYYk Debutta oggi, 30 luglio, nella sezione Star di ...

Ultime Notizie dalla rete : Teacher altre

LA NAZIONE

... Stagione 11A (23 agosto) Only Murders in the Building , Stagione 1 (31 agosto)Serie TV Body ... Making of Season 2 Finale (25 agosto) McCartney 3, 2, 1 (25 agosto) Proseguono A, ...... a partire da Giuseppe Paschetto di "Fridays for School" e finalista del GlobalPrize 2019, ... A scuola senza zaino, e molte), anche attraverso forme di coordinamento ", hanno scritto la ...La recensione di A Teacher, la miniserie con Kate Mara e Nick Robinson dal 30 luglio su Disney+ Star sulla relazione controversa fra un'insegnante e uno studente nel Texas. Quella che presentiamo in q ...Un amore perverso e tossico tra un'insegnate e un giovane studente è la storia che ruota attorno A Teacher, miniserie tv disponibile dal 30 luglio per gli abbonati a Disney+ ...