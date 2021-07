Trofeo Gamper | niente Camp Nou per Barcellona e Juve | i dettagli

(Di giovedì 29 luglio 2021)Nou: scelto il nuovo impianto. E gli spettatori… Le ultime novità Il portavoce del governo spagnolo, Patricia Plaja, ha parlato in conferenza stampa, annunciando importanti novità in vista deltra, in programma l’8 agosto alle 21.30. Per via delle limitazioni causa Covid, il match non si disputerà più alNou bensì all’Estadi Johan Cruyff, impianto che ospita i match della squadra B e della selezione femminile. Questo cambio di ...

Juventus, operazione ritorno Pjanic: il problema è la formula, possibili novità potrebbero arrivare con il Trofeo Gamper. Miralem Pjanic © Getty Images. Che Miralem Pjanic sia un obiettivo di casa Juventus non è certo una novità. Allegri punta ad avere, oltre a Locatelli, un altro giocatore a cui affidare in ... Non solo Locatelli, le manovre juventine a centrocampo possono proseguire con Miralem Pjanic, che potrebbe tornare alla base con ingaggio ridotto rispetto agli attuali 6,5 milioni annui dopo ...