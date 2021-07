Toscana, la Lega contro la Corte Costituzionale sui requisiti per la richiesta di case popolari. Pioggia di emendamenti e ritardi per la modifica della norma (Di giovedì 29 luglio 2021) Una valanga di emendamenti (2.249) partoriti dalla Lega blocca l’approvazione della modifica alla legge Toscana sulle case popolari che toglie il requisito dei 5 anni di anzianità di residenza in regione per la richiesta di assegnazione. Il requisito dell’anzianità è stato già però dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale in regioni come Lombardia, Abruzzo e Friuli. La “melina” della Lega avrà quindi come unico effetto una procrastinazione dei tempi dell’aggiornamento negativo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Una valanga di(2.249) partoriti dallablocca l’approvazionealla leggesulleche toglie il requisito dei 5 anni di anzianità di residenza in regione per ladi assegnazione. Il requisito dell’anzianità è stato già però dichiarato illegittimo dallain regioni come Lombardia, Abruzzo e Friuli. La “melina”avrà quindi come unico effetto una procrastinazione dei tempi dell’aggiornamento negativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Lega Valanga di emendamenti, slitta la legge regionale sulla casa "La posizione assunta dalla Lega Toscana - proseguono - produrrà come unico effetto quello di creare ulteriori disagi, incertezza e precarietà a migliaia di famiglie toscane che da anni attendono di ...

2.249 emendamenti: slitta la legge regionale sulla casa La posizione assunta dalla Lega Toscana produrrà come unico effetto quello di creare ulteriori disagi, incertezza e precarietà a migliaia di famiglie toscane che da anni attendono di partecipare ai ...

Toscana, la Lega contro la Corte Costituzionale sui requisiti per la richiesta di case popolari Il Fatto Quotidiano Pronto soccorso, percorsi dedicati per i pazienti fragili Nel caso di persone anziane, donne vittime di violenza o altre situazioni delicate è importante intervenire in fretta, per questo molti ospedali hanno già attivato gli accessi personalizzati. Il punte ...

Giustizia, Durigon “Su riforma stiamo mediando, troveremo soluzione” ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo mediando, Giulia Bongiorno insieme a Matteo Salvini sta cercando di trovare soluzioni sulla riforma della giustizia”. A parlare è Claudio Durigon, Sottosegretario all’Econom ...

