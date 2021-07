Tokyo 2020 | Pellegrini | “Ritiro? Ho capito qui di non avere più nulla da dire”

(Di giovedì 29 luglio 2021) A 24 ore dalolimpico, Federicaanalizza a freddo le emozioni di quello che ha definito ‘un bellissimo viaggio’. Il settimo posto nella finale dei 200 stile afa calare il sipario su una strepitosa carriera. “Quando hodi volermi ritirare? Qui. E’ stato un clic: ci penso da tanto, l’ho maturata adesso. L’idea degli Europei di Roma, nel 2022, nella piscina del record mondiale resisteva nella mia testa – racconta in un’intervista a La Stampa -. In questi giorni hoche non ho niente altro da, ho preso tutto quello che c’era da ...

