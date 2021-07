Ripresa, Svimez: Nord accelera, Sud arranca. Rischio frattura (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – La recessione del 2020 si è abbattuta su un Paese caratterizzato da oltre un decennio da un doppio divario Italia/Europa, Sud/Nord: unico tra le grandi economie europee che nel 2019 non aveva ancora completato il suo percorso di recupero dalla lunga crisi 2008-2014, con crescenti divari interni sia sociali che territoriali. Nell’anno drammatico segnato dal Covid, lo Stivale, secondo le stime Svimez, si è trovato unito nella crisi, con un calo del PIL relativamente omogeneo a livello territoriale, se confrontato con l’impatto profondamente asimmetrico della precedente crisi, ma con una previsione di Ripresa fortemente ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – La recessione del 2020 si è abbattuta su un Paese caratterizzato da oltre un decennio da un doppio divario Italia/Europa, Sud/: unico tra le grandi economie europee che nel 2019 non aveva ancora completato il suo percorso di recupero dalla lunga crisi 2008-2014, con crescenti divari interni sia sociali che territoriali. Nell’anno drammatico segnato dal Covid, lo Stivale, secondo le stime, si è trovato unito nella crisi, con un calo del PIL relativamente omogeneo a livello territoriale, se confrontato con l’impatto profondamente asimmetrico della precedente crisi, ma con una previsione difortemente ...

Advertising

zazoomblog : Svimez: ripresa solo per Centro - Nord Sud resta indietro - #Svimez: #ripresa #Centro #resta - MediasetTgcom24 : Svimez: ripresa solo per Centro-Nord, Sud resta indietro #svimez - UninaIT : Le Università per lo sviluppo dei territori. Gruppo di Lavoro SVIMEZ per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza… -