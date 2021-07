Riforma della giustizia | c’è l’accordo in Cdm sui reati di mafia | via libera anche del M5s

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo una giornata convulsa, tra tensioni politiche e intermediazioni, arriva il viaalla proposta di modifica del processo penale: c’ètra le parti politiche, ci sarà probabilmente laCartabia. Iniziato con due ore di ritardo per le consultazioni interne del M5s, il Cdm era iniziato subito con i nodi legati all’improcedibilità per l’articolo 416 bis, che punisce i delitti col «fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose». Cartabia: «Accordo rappresenta momento significativo» «È un momento molto importante, c’è l’impegno a ritirare gli ...

ale_dibattista : Il CSM, l'organo costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica, ha appena bocciato il meccanismo dell'i… - petergomezblog : Riforma Cartabia, il nuovo emendamento del Governo salva i colletti bianchi della mafia. Cinque stelle: “Su questo… - GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia - Moonlightshad1 : Pressioni, ricatti e minacce: tutto ruota attorno alla cosiddetta riforma della giustizia targata Cartabia. 1/2 - chiccaluciani : @dottorbarbieri Assolutamente sì, ma non a seguito della Novella del ‘75, bensì a seguito della riforma di cui al d.lgs. 154/2013. -

Draghi mette i partiti con le spalle al muro: accordo o conta dei voti Con l'intesa politica, il percorsosarebbe abbastanza agevole. Si voterebbero rapidamente in commissione i soli ...... ha affermato comunque Elisa Montemagni , capogruppoLega in consiglio regionaleToscana. 'La discussione - ha spiegato - verrà spostata a settembre e in questo tempo ci auguriamo di ...Raggiunta l'intesa all'interno della maggioranza sulla riforma della giustizia. Roma - Anche il Movimento 5 stelle ha dato l'ok dopo l'accordo sui processi per mafia e terrorismo ...Roma, 29 lug. (askanews) - 'Riforma della giustizia che ci avvicina all'Europa e fa compiere grandi avanzamenti in termini di modernità ed ...