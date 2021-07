(Di giovedì 29 luglio 2021) La decisione sull'obbligo vaccinale e sul Green Pass per la scuola è solo rinviata anche se il premier Mario Draghi avrebbe voluto una soluzione già in questa settimana. Dopo l'incontro con Matteo Salvini, arriva la decisione di rinviare tutto di alcuni giorni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Richiamo, trasferimento, infine sospensione: il meccanismo “progressivo” per richiedere ai prof di vaccinarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo trasferimento

Orizzonte Scuola

Non dimentichiamo che tale evento avrà undi portata internazionale e potrà muovere ... 'Ilall'Erpac delle risorse necessarie (3.278.000 euro) - fa sapere Bernardis - serviranno ...Riprendendo ila sogni e desideri espresso dal cardinale Bassetti con l'invito ai ... In questo caso sono stati delegati alla Conferenza Episcopale di Basilicata i compiti dele ...Dopo giorni di tensione, faccia a faccia tra il premier e il leader della Lega che offre il proprio sostegno sulla giustizia e ottiene in cambio una frenata ...La 52esima puntata di Euroconference In Diretta (l’ultima prima della pausa estiva) si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate alcune ...