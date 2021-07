Raccolta differenziata, nel weekend gazebo informativi dell’Asia al Rione Ferrovia (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia comunica che nella giornata di sabato 31 luglio e nella mattinata di domenica 1° agosto sarà presente con un gazebo lungo viale Principe di Napoli, al Rione Ferrovia, nei pressi della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, per dare informazioni ai cittadini su come effettuare una corretta Raccolta differenziata e ricevere da loro consigli per migliorare il servizio. I gazebo saranno aperti dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30 di sabato e dalle ore 9 e fino alle 12,30 di domenica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia comunica che nella giornata di sabato 31 luglio e nella mattinata di domenica 1° agosto sarà presente con unlungo viale Principe di Napoli, al, nei pressi della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, per dare informazioni ai cittadini su come effettuare una correttae ricevere da loro consigli per migliorare il servizio. Isaranno aperti dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30 di sabato e dalle ore 9 e fino alle 12,30 di domenica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

