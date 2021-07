Pfizer, in arrivo un milione di dosi e la ricerca su una eventuale terza dose (Di giovedì 29 luglio 2021) Pfizer, in arrivo un milione di dosi di vaccino per completare la campagna. Pubblicati i risultati della ricerca su una eventuale terza dose “Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di Agosto”, questa la nota ufficiale di Palazzo Chigi con cui si informa che ad agosto arriveranno scorte a sufficienza del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021), inundidi vaccino per completare la campagna. Pubblicati i risultati dellasu una“Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulterioredi vaccinia partire dalla seconda settimana di Agosto”, questa la nota ufficiale di Palazzo Chigi con cui si informa che ad agosto arriveranno scorte a sufficienza del ...

