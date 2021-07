Olimpiadi | Settebello ai quarti con due turni di anticipo

(Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Con duediildi Sandro Campagna conquista idi finale del torneo olimpico di pallanuoto. Dopo il grande successo in rimonta sugli Usa per 12 - 11 ...

Advertising

Gazzetta_it : Olimpiadi pallanuoto: Di Fulvio lancia la rimonta del Settebello: Usa battuti 12-11 #Tokyo2020 - SkySport : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: vittoria del Settebello con gli USA #SkySport #Tokyo2020 - repubblica : Pallanuoto: per il Settebello ancora una rimonta, battuti gli Stati Uniti - infoitsport : Olimpiadi. Battuti gli USA 12-11 in rimonta. Settebello ai quarti - infoitsport : Pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: risultati della terza giornata. Vince il Settebello che vola ai quarti, Croazia batte… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Settebello

TOKYO (Giappone) - Con due turni di anticipo ildi Sandro Campagna conquista i quarti di finale del torneo olimpico di pallanuoto. Dopo il grande successo in rimonta sugli Usa per 12 - 11 , gli azzurri ringraziano la Grecia che battendo ...TOKYO (Giappone) - Ildi Sandro Campagna conquista i quarti di finale del torneo olimpico di pallanuoto. Dopo gli azzurri ringraziano la Grecia che supera i padroni di casa del Giappone regalando il pass per la ...L’Italia dello sport continua a regalare emozioni e medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il bilancio di giornata (sesta di gara) è una goduria per gli appassionati e non: un oro, un argento e du ...Gli azzurri di Campagna strappano il pass per la fase ad eliminazione diretta con due turni di anticipo dopo la vittoria con gli Usa e la sconfitta del team nipponico con la Grecia ...