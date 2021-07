No green pass | Salvini sul sit-in a Roma con Borghi e Siri | “Non c’era l’adesione ufficiale della Lega Cittadini liberi di partecipare”

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - siceid : RT @stanzaselvaggia: I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi invest… - StellaSirio60 : RT @claudiocerasa: Logica davvero inoppugnabile degli anti Green pass: siccome il Green pass non riduce i rischi del 100 per cento, perché… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Noi sindaci siamo esposti non solo sulla gestione ma anche nel dare messaggi positivi: già nel novembre scorso in tanti avevamo lanciato la campagna 'vaccinarsi è un dovere' e l'idea del...Maurizio Landini/ "Obbligo? No a licenziamento o riduzione stipendio" La Macari è notoriamente prosperosa avendo un seno decisamente generoso, e un suo seguace le ha fatto notare su ...Gli stadi vanno riaperti al 100%, come stanno facendo in Inghilterra, in Francia o in Spagna: penso che il green pass sia una garanzia sufficiente per poter accogliere tutti. Se poi, per un criterio ...Stampa“Io mi metto nei panni di un ristoratore: se mi devo garantire la presenza dei clienti, devo avere un ristorante sicuro. Mi pare non ci voglia molto a capirlo. Se so che vado in un ristorante e ...