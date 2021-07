No Green Pass, Fratelli d’Italia occupa la Camera. La reazione dai banchi del Pd: “Buffoni, fascisti” e “vergognatevi, la gente muore” (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre i deputati di Fratelli d’Italia occupano l’Aula in segno di protesta, esponendo cartelli “No Green Pass”, di banchi della maggioranza si leva unanime il coro di insulti all’indirizzo dei colleghi dell’opposizione: “Buffoni, vergognatevi” e, ancora: “La gente muore, pagliacci” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre i deputati dino l’Aula in segno di protesta, esponendo cartelli “No”, didella maggioranza si leva unanime il coro di insulti all’indirizzo dei colleghi dell’opposizione: “” e, ancora: “La, pagliacci” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci… - fda89085212 : RT @NicolaPorro: Perché le parole di #Fauci (per cui non c’è nulla da esultare) dimostrano che il #greenpass è anche scientificamente infon… - angrygiuls : Siamo d'accordo che essere contro il green pass NON vuol dire essere no vax? Grazie #VacciniCovid #GreenpassObbligatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Revisione auto: Draghi stabilisce le nuove scadenze. Eccole! Un nodo molto importante sarà l'introduzione del Green pass a partire dal primo 5 agosto. Grazie a questo Colangelo spera che Revisione auro, quando bisogna farla! Chi avesse dovuto fare la revisione ...

Israele, da domenica terza dose di vaccino a over 60. Primo Paese al mondo Intanto nel Paese, è tornato intanto in vigore il 'Green Pass' che limita gli ingressi nei locali chiusi a chi sia vaccinato, a chi sia guarito del Covid e a chi sia in possesso di un test Pcr ...

Green pass, le nuove regole previste dal Governo dal 6 agosto Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Green pass: Camera, Fdi protesta con cartelli, seduta sospesa ROMA, 29 LUG - Seduta sospesa nell'Aula della Camera dove i deputati di Fdi hanno raggiunto il centro dell'Emiciclo esponendo cartelli con la scritta 'No green pass'. La protesta è scattata durante l' ...

No Green pass, promotore fiaccolata: "Ma quale flop, è stata successo" "Un flop? Non direi, purtroppo il giornalismo italiano non sta vivendo una vita professionale obiettiva e trasparente". Fabrizio Nusca non se la prende. Se per molti le manifestazioni No green pass di ...

Un nodo molto importante sarà l'introduzione dela partire dal primo 5 agosto. Grazie a questo Colangelo spera che Revisione auro, quando bisogna farla! Chi avesse dovuto fare la revisione ...Intanto nel Paese, è tornato intanto in vigore il '' che limita gli ingressi nei locali chiusi a chi sia vaccinato, a chi sia guarito del Covid e a chi sia in possesso di un test Pcr ...ROMA, 29 LUG - Seduta sospesa nell'Aula della Camera dove i deputati di Fdi hanno raggiunto il centro dell'Emiciclo esponendo cartelli con la scritta 'No green pass'. La protesta è scattata durante l' ..."Un flop? Non direi, purtroppo il giornalismo italiano non sta vivendo una vita professionale obiettiva e trasparente". Fabrizio Nusca non se la prende. Se per molti le manifestazioni No green pass di ...