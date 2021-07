Napoli, il doppio colpo è più… Vecino (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli continua la preparazione in vista della prossima stagione, il tecnico Luciano Spalletti si è subito ambientato ed è fiducioso per l’inizio del campionato. Gli ultimi risultati con Gattuso in panchina non sono stati positivi, in Europa League il rendimento è stato deludente mentre in campionato ha fallito la qualificazione in Champions League nell’ultimo match contro il Verona già salvo. Il presidente De Laurentiis ha così deciso di iniziare un nuovo progetto che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Spalletti è un allenatore di livello altissimo e proverà a tirare fuori il meglio da una squadra già competitiva. L’obiettivo è quello di rinforzare la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilcontinua la preparazione in vista della prossima stagione, il tecnico Luciano Spalletti si è subito ambientato ed è fiducioso per l’inizio del campionato. Gli ultimi risultati con Gattuso in panchina non sono stati positivi, in Europa League il rendimento è stato deludente mentre in campionato ha fallito la qualificazione in Champions League nell’ultimo match contro il Verona già salvo. Il presidente De Laurentiis ha così deciso di iniziare un nuovo progetto che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Spalletti è un allenatore di livello altissimo e proverà a tirare fuori il meglio da una squadra già competitiva. L’obiettivo è quello di rinforzare la ...

Garante dei disabili Campania: “Fondi per il sociale: al Sud solo il 18%. Ignorati Caserta e l’alto casertano” Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, commenta con amarezza la ripartizione dei fondi per i servizi sociali previsti dalla legge 178 del 30 dicemb ...

