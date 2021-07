Maire Tecnimont raddoppia l’utile nel primo semestre (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a 1.327,4 milioni in aumento del 9,2%. L’Ebitda è pari a 80 milioni in aumento del 9,1% a seguito dei maggiori volumi consuntivati nel semestre. Il Risultato Operativo (Ebit) è pari a 59,4 milioni in aumento del 9,9%, esprime un miglioramento in termini di marginalità dal 4,1% al 4,5%. l’utile ante imposte è pari a 53,3 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 16,7 milioni. l’utile Netto di Gruppo si è attestato a 40 milioni, in aumento del 99,2% a seguito principalmente dell’incremento dei volumi e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – I Ricavi del Gruppoammontano a 1.327,4 milioni in aumento del 9,2%. L’Ebitda è pari a 80 milioni in aumento del 9,1% a seguito dei maggiori volumi consuntivati nel. Il Risultato Operativo (Ebit) è pari a 59,4 milioni in aumento del 9,9%, esprime un miglioramento in termini di marginalità dal 4,1% al 4,5%.ante imposte è pari a 53,3 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 16,7 milioni.Netto di Gruppo si è attestato a 40 milioni, in aumento del 99,2% a seguito principalmente dell’incremento dei volumi e ...

Advertising

DividendProfit : Maire Tecnimont raddoppia l’utile nel primo semestre - Davidedaviducb1 : RT @microsoftitalia: .@MaireTecnimont, società di ingegneria con l’innovazione nel DNA, ha scelto le nostre tecnologie per implementare il… - MaireTecnimont : RT @microsoftitalia: .@MaireTecnimont, società di ingegneria con l’innovazione nel DNA, ha scelto le nostre tecnologie per implementare il… - microsoftitalia : .@MaireTecnimont, società di ingegneria con l’innovazione nel DNA, ha scelto le nostre tecnologie per implementare… - LaStampa : Maire Tecnimont, dallo smart working al cloud: quando la digitalizzazione è totale -