LIVE Monopoli-Palermo | segui la diretta dell’amichevole

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Monopoli, in arrivo Novella dalla #Lazio - Mediagol : LIVE alle 18.00 cronaca Monopoli-Palermo su Mediagol, amichevole estiva in Basilicata - DonatoFCIM : Houseparty Live @ Monopoli @NaliOfficial SEI STATA SPAZIALE, come sempre ???? #Nuda10OpenAir -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monopoli

In programma anche le amichevoli delle squadre di Serie C con Palermo -, calcio d'inizio ... PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: 17.00 Fiorentina - Levico Terme PRONOSTICI ...Canale Sassuolo vi accompagnerà per tutta l'estate con ildel Calciomercato : un articolo in continuo aggiornamento con tutte le ultime news di mercato ...ha riscattato Luigi Samele dal. ...Secondo test amichevole per il Palermo. I rosanero affrontano il Monopoli allo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa D’Agri. Qui su STADIONEWS dalle ore 18.00 la cronaca in diretta testuale. LE FORMA ...Seconda partita stagionale per il Palermo, che in data odierna dovrà affrontare il Monopoli, altra avversaria dopo il Potenza che milita nel girone C. I rosanero sono reduci dal successo dello stadio ...