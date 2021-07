George Clooney, fango e detriti a Villa Oleandra: “Peggio di quello che pensassi” (Di giovedì 29 luglio 2021) fango, tronchi, detriti si sono accumulati davanti a Villa Oleandra, la casa di George Clooney a Laglio sul lago di Como, impedendo di aprire la porta d’ingresso e raggiungendo il primo piano. L’attore insieme ad Amal e ai due gemelli si trovava all’interno. “A Laglio è molto Peggio di quello che pensassi“, così George Clooney ha commentato al Tg1 in inglese, scusandosi di non parlare italiano. E ha proseguito: “A Cernobbio la situazione è grave. Ho parlato con il sindaco, ci sarà molto lavoro, ci vorranno ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 luglio 2021), tronchi,si sono accumulati davanti a, la casa dia Laglio sul lago di Como, impedendo di aprire la porta d’ingresso e raggiungendo il primo piano. L’attore insieme ad Amal e ai due gemelli si trovava all’interno. “A Laglio è moltodiche“, cosìha commentato al Tg1 in inglese, scusandosi di non parlare italiano. E ha proseguito: “A Cernobbio la situazione è grave. Ho parlato con il sindaco, ci sarà molto lavoro, ci vorranno ...

