Fiorentina, Biraghi: “Non soffro le critiche, speravo di esserci ad Euro 2020” (Di giovedì 29 luglio 2021) Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, ha espresso le proprie sensazioni, durante un conferenza stampa tenutasi nel ritiro di Moena. Il terzino, un po’ stizzito, ha dichiarato: “Ogni volta che arriva qualcuno del mio stesso ruolo, si dice sempre che devo perdere il posto. Ormai sono qui da 5 anni, eppure sono sempre messo in discussione. Comunque, le critiche non mi toccano più, ho imparato bene a gestirle: meglio che sia io il cane da bastonare, piuttosto che qualche giovane che soffre”. Infine, l’azzurro ha affermato di aver preso con filosofia la non convocazione ad Euro 2020: “Mi sarebbe piaciuto ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Cristiano, esterno della, ha espresso le proprie sensazioni, durante un conferenza stampa tenutasi nel ritiro di Moena. Il terzino, un po’ stizzito, ha dichiarato: “Ogni volta che arriva qualcuno del mio stesso ruolo, si dice sempre che devo perdere il posto. Ormai sono qui da 5 anni, eppure sono sempre messo in discussione. Comunque, lenon mi toccano più, ho imparato bene a gestirle: meglio che sia io il cane da bastonare, piuttosto che qualche giovane che soffre”. Infine, l’azzurro ha affermato di aver preso con filosofia la non convocazione ad: “Mi sarebbe piaciuto ...

