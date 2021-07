Covid, aumentano terapie intensive e ricoveri ordinari. Tasso di positività al 2,7%. DATI (Di giovedì 29 luglio 2021) Cresce il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (+45, 1.730) e in rianimazione (+11, 194), con 20 nuovi ingressi giornalieri. Il bollettino del 29 luglio segnala inoltre 6.171 nuovi casi su 224.790 tamponi eseguiti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 luglio 2021) Cresce il numero dei pazienti ricoverati con sintomi (+45, 1.730) e in rianimazione (+11, 194), con 20 nuovi ingressi giornalieri. Il bollettino del 29 luglio segnala inoltre 6.171 nuovi casi su 224.790 tamponi eseguiti

