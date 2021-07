Clasica de San Sebastian 2021, Bauke Mollema: “E’ la mia gara preferita. I baschi sanno trasmettere la loro passione in modo incredibile” (Di giovedì 29 luglio 2021) Bauke Mollema è uno dei grandi favoriti della Clasica de San Sebastian 2021 che si terrà tra due giorni. Il corridore neerlandese della Trek-Segafredo ha un feeling speciale con questa corsa. Mollema, infatti, ha vinto la classica basca nel 2016 e in altre tre occasioni si è piazzato sul podio. Il re del Giro di Lombardia 2019, peraltro, si presenterà al via della manifestazione in questione forte di una condizione eccellente, anche se c’è l’incognita sul suo recupero dalle fatiche delle Olimpiadi di Tokyo. Mollema ha parlato della Clasica de San ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)è uno dei grandi favoriti dellade Sanche si terrà tra due giorni. Il corridore neerlandese della Trek-Segafredo ha un feeling speciale con questa corsa., infatti, ha vinto la classica basca nel 2016 e in altre tre occasioni si è piazzato sul podio. Il re del Giro di Lombardia 2019, peraltro, si presenterà al via della manifestazione in questione forte di una condizione eccellente, anche se c’è l’incognita sul suo recupero dalle fatiche delle Olimpiadi di Tokyo.ha parlato dellade San ...

