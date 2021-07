“Ci laviamo solo quando serve” Per la coppia vip la doccia è un optional | la confessione lascia senza parole

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Se vedi dello sporco addosso lavali, altrimenti non. Non ha senso usare il sapone tutti i giorni”. L’imbarazzantedell’attore fa il giro di tutti i giornali e scatena una discussione sui social tra i milioni di fan. Siamo abituati a seguire le strane abitudini degli gli attori di Hollywood. Tra diete strampalate, chi decide di mangiaredeterminati cibi, chi pratica sport non convenzionali. Insomma, in questi anni le star ci hanno abituati a molti comportamenti bizzarri e questa volta la famosadi attori ha parlato delle proprie abitudini igieniche nel podcast Armchair ...

i nostri figlise necessario'. Le due star di Hollywood Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno un'insolita routine igienica per se stessi e per i loro figli. O almeno così hanno raccontato ...La coppia di attori, come ha dichiarato, è solita lavarsi completamentequando è necessario, routine che viene seguita sia per loro stessi sia per i figli, dell'età di 6 e 4 anni. Fidanzati dal ...Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno rivelato di avere una routine igienica insolita. Durante il podcast "Armchair Expert”, i due attori hanno ammesso di lavarsi con il sapone solo se necessario e così f ...“Laviamo i nostri figli solo se necessario”. Le due star di Hollywood Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno un’insolita routine igienica per se stessi e per i loro figli. O almeno così hanno raccontato lo ...