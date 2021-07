Cagliari, un giocatore fermato per problemi cardiaci (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Cagliari è stato costretto a sospendere dall’attività un proprio calciatore, il giovane Riccardo Ladinetti, dopo che in occasione delle visite per il rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica sono emersi alcune alterazioni cardiache. «In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilè stato costretto a sospendere dall’attività un proprio calciatore, il giovane Riccardo Ladinetti, dopo che in occasione delle visite per il rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica sono emersi alcune alterazioni cardiache. «In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli L'articolo

Cagliari, stop di tre mesi per Ladinetti: test medico svela alterazioni cardiache Alterazioni cardiache che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il centrocampista del Cagliari Riccardo Ladinetti, classe 2000, dovrà ora osservare un periodo di sospensio ...

