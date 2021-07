Bozza prescrizione | proroghe per mafia anche oltre 3 anni

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il termine di improcedibilità in Appello può salire da 2 a 3e in Cassazione da 1 anno a 18 mesi per i giudizi "particolarmente complessi". Ma ulterioridella stessa durata "possono ...

Lo prevede la bozza, visionata dall'ANSA, di modifica al testo sulla prescrizione. Per impugnazioni entro il 31/12/2024 l'improcedibilità scatta dopo 3 anni in appello e 18 mesi in Cassazione. Stretta finale del premier Mario Draghi per chiudere entro oggi la riforma della giustizia. Il tema approda sul tavolo del Consiglio dei ministri, con gli esponenti M5s che, dopo una riunione fiume. Il termine di improcedibilità in Appello può salire da 2 a 3 anni e in Cassazione da 1 anno a 18 mesi per i giudizi "particolarmente complessi".