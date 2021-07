Benevento, furto in abitazione: sottratti beni custoditi in una cassaforte (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – furto in abitazione in via Lepore a Benevento avvenuto la notte scorsa. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati all’interno e hanno rubato alcuni beni custoditi in una cassaforte. E’ in corso la quantificazione del valore commerciale di quanto sottratto. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoinin via Lepore aavvenuto la notte scorsa. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati all’interno e hanno rubato alcuniin una. E’ in corso la quantificazione del valore commerciale di quanto sottratto. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

