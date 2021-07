ATP Atlanta: Jannik Sinner fermato all’esordio dal qualificato O’Connell (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo un mese di assenza dal circuito e dopo tutte le polemiche scaturite dalla sua decisione di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, finalmente si è rivisto in campo Jannik Sinner. Il giovane altoatesino, purtroppo, ha iniziato la sua preparazione agli US Open perdendo negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Atlanta contro il qualificato australiano Christopher O’Connell. L’azzurro era all’esordio qui in Georgia poichè, in qualità di testa di serie numero 2, al primo turno ha potuto usufruire di un bye. L’altoatesino si fa sorprendere da Christopher ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo un mese di assenza dal circuito e dopo tutte le polemiche scaturite dalla sua decisione di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, finalmente si è rivisto in campo. Il giovane altoatesino, purtroppo, ha iniziato la sua preparazione agli US Open perdendo negli ottavi di finale del torneo ATP 250 dicontro ilaustraliano Christopher. L’azzurro eraqui in Georgia poichè, in qualità di testa di serie numero 2, al primo turno ha potuto usufruire di un bye. L’altoatesino si fa sorprendere da Christopher ...

