WTA Belgrado 2021, Martina Trevisan spazza via Ulrikke Eikeri (Di mercoledì 28 luglio 2021) In una sola parola, facile. Basterebbe questo per descrivere la vittoria di Martina Trevisan nei confronti della norvegese Urlikke Eikeri, numero 122 del mondo, al secondo turno del torneo WTA 125 di Belgrado: un doppio 6-1 che non lascia spazio all’immaginazione se si vuole pensare a come si è sviluppata questa partita. La toscana accede così ai quarti di finale dove incrocerà Arantxa Rus, numero 2 del seeding. Incrocio particolare per Martina: se nel debutto in Serbia aveva battuto in tre set Panna Udvardy, nella partita successiva ha incrociato la sua compagna di doppio. L’equilibrio è inesistente, la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) In una sola parola, facile. Basterebbe questo per descrivere la vittoria dinei confronti della norvegese Urlikke, numero 122 del mondo, al secondo turno del torneo WTA 125 di: un doppio 6-1 che non lascia spazio all’immaginazione se si vuole pensare a come si è sviluppata questa partita. La toscana accede così ai quarti di finale dove incrocerà Arantxa Rus, numero 2 del seeding. Incrocio particolare per: se nel debutto in Serbia aveva battuto in tre set Panna Udvardy, nella partita successiva ha incrociato la sua compagna di doppio. L’equilibrio è inesistente, la ...

Advertising

OA_Sport : Facile facile il match di Martina Trevisan, che spazza via Ulrikke Eikeri nel secondo turno del torneo WTA 125 di B… - sportface2016 : #WTABelgrado, #Trevisan batte #Eikeri in due set e approda ai quarti - livetennisit : WTA 125 Belgrado: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Martina Trevisan (LIVE) - sportface2016 : #WtaBelgrado, #Trevisan avanza e #Rosatello si arrende al primo turno - zazoomblog : Wta Belgrado 2021: Trevisan avanza Rosatello si arrende al primo turno - #Belgrado #2021: #Trevisan #avanza -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Belgrado Wta 125 Belgrado 2021: programma e orari di giovedì 29 luglio con Trevisan Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 125 di Belgrado 2021, tenendo conto della giornata di mercoledì 28 luglio. Occhi puntati su Martina Trevisan che scenderà in campo sul centrale dopo aver sfidato e battuto la norvegese Eikeri in ...

Wta Belgrado 2021: Trevisan batte Eikeri in due set e approda ai quarti Martina Trevisan batte in due set Ulrikke Eikeri e approda ai quarti di finale del Wta di Belgrado 2021 . Sulla terra rossa serba, la 27enne toscana si impone sulla norvegese con un perentorio doppio 6 - 1 . Un match senza storia, terminato in un'ora e un quarto, nonostante l'...

Wta Belgrado 2021: Trevisan batte Eikeri in due set e approda ai quarti Sportface.it WTA Belgrado 2021, Martina Trevisan spazza via Ulrikke Eikeri In una sola parola, facile. Basterebbe questo per descrivere la vittoria di Martina Trevisan nei confronti della norvegese Urlikke Eikeri, numero 122 del mondo, al secondo turno del torneo WTA 125 di ...

Wta 125 Belgrado 2021: programma e orari di giovedì 29 luglio con Trevisan Programma, orari del Wta 125 di Belgrado con Martina Trevisan della giornata di giovedì 29 luglio: ecco l'ordine di gioco ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del125 di2021, tenendo conto della giornata di mercoledì 28 luglio. Occhi puntati su Martina Trevisan che scenderà in campo sul centrale dopo aver sfidato e battuto la norvegese Eikeri in ...Martina Trevisan batte in due set Ulrikke Eikeri e approda ai quarti di finale deldi2021 . Sulla terra rossa serba, la 27enne toscana si impone sulla norvegese con un perentorio doppio 6 - 1 . Un match senza storia, terminato in un'ora e un quarto, nonostante l'...In una sola parola, facile. Basterebbe questo per descrivere la vittoria di Martina Trevisan nei confronti della norvegese Urlikke Eikeri, numero 122 del mondo, al secondo turno del torneo WTA 125 di ...Programma, orari del Wta 125 di Belgrado con Martina Trevisan della giornata di giovedì 29 luglio: ecco l'ordine di gioco ...